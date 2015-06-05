شؤون الحرمين: الانتهاء 100% من أساسات مشروع توسعة الحرم المكي

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أنَّ خطة الرئاسة لخدمة المعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1436ه تنطلق من رؤية أن يكون الحرمان الشريفان منطلقاً لنشر هدايات هذا الدين ومنابر توجيه وإرشاد للمسلمين وصروح هدى للعالمين.

وأوضح أن الخطة ستبدأ إن شاء الله في 28 من شهر شعبان الجاري، وستستمر الى الخامس من شهر شوال للعمل على توفير جميع الخدمات على مدار الساعة للمعتمرين والزوار.

وفيما يتعلق بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف أوضح أن أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة ما زالت قائمة لاستكمال أعمال المرحلة وأنه ستتم الاستفادة من طوابق مرحلتي المشروع الأولى والثانية وإتاحتها للمصلين مع استمرار تشغيل أدوار المسعى وأدوار مبنى توسعة الملك فهد -رحمه الله - وأدوار المرحلتين الأولى والثانية من مشروع توسعة المطاف كما يجري استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الساحات الشمالية في مراحل متقدمة نحو الإنجاز النهائي.

وستتم الاستفادة بإذن الله في موسم شهر رمضان من مبنى توسعة المطاف بمراحله الثلاثة للأدوار (الصحن والأرضي والأول والسطح للمرحلة الأولى والثانية) بالإضافة إلى المطاف المؤقت لتأدية شعيرة الطواف وذلك ليتسنى للزوار والمعتمرين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتم الانتهاء من أعمال الأساسات لكافة المرحلة الثالثة من المشروع بنسبة (100%)، وبالنسبة لدور الصحن تم الانتهاء من الأعمدة بنسبة (94%) وللأسقف بنسبة(85%)، بالإضافة إلى الدور الأرضي فقد تم الانتهاء من الأعمدة بنسبة (81%) وللأسقف بنسبة(61%)، وفيما يتعلق بالدور الأول بلغت نسبة الإنجاز (46%) من الأعمدة، وللأسقف بنسبة(14.3%)، وفيما يخص عبارات الخدمات في دور الصحن تم إنجازها بنسبة (100%)، وفيما يتعلق بالرواق العثماني فقد تم الانتهاء ما نسبته (40%) من إنشاء الأعمدة وتشطيب بعض الأجزاء، وحيث سيتم استئناف أعمال الإنشاء وأعمال التشطيبات بعد موسم رمضان للانتهاء من دور السطح للمرحلة الثالثة من المشروع قبل موسم الحج بإذن الله.

حيث يجري حالياً العمل على توريد وتركيب السلالم الكهربائية للمرحلة الثالثة لتسهيل حركة كبار السن مع استمرارية ما تبقى من أعمال التشطيبات للأرضيات بالإضافة إلى تركيب الإنارة والتهوية المؤقتة للأدوار (الصحن والأرضي والأول) للمرحلة الثالثة من المشروع.