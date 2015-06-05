أمانة القصيم تبادل شهداء الواجب الوفاء وتخلد أسماءهم

أطلقت أمانة منطقة القصيم أسماء شهداء الواجب على (14) شارعا من شوارع مدينة بريدة في بادرة وطنية فريدة تخلد أسماء أبطال الوطن و بادرة وفاء تجاههم.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أن الأمانة تستشعر الدور البطولي والمهم الذي قدمه شهداء الواجب لأمن وسلامة الدين العظيم والوطن الغالي ومواطنيه، وأكد أن أمانة القصيم منحت تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب أولوية قصوى إنفاذاً للأمر السامي الكريم بهذا الخصوص، موضحاً بأن الأمانة أنهت أعمال اعتماد تسمية 14 شارعا.

واوضحت الأمانة أن تحديد مواقع الشوارع روعي فيه أنه يكون بالقرب من مقار سكن شهداء الواجب، وحول الشوارع التي تم إطلاقها بأسماء الشهداء، وقالت إنه تم إطلاق أسم شارع جارالله بن علي الجارالله بحي النخيل وشارع ساير بن فرحان النومسي بحي الريان و شارع سرور بن محمد الرشيدي بحي الريان و شارع مفلح بن سعد الرشيدي بحي الريان وشارع مريف بن ساكر الرشيدي بحي الريان وشارع عائض بن عوض الحربي بالحي الأخضر وشارع يوسف بن عائض الحربي بالحي الأخضر وشارع علي بن غازي الحربي بالحي الأخضر وشارع عطالله بن علي المطيري بحي الفايزية وشارع فليح بن شايز العنزي بحي الفايزية وشارع عبدالله بن سعد الرشيدي بحي الفايزية وشارع فهد بن محمد العليان بحي الشماس وشارع عبدالرحمن بن محمد القضيبي حي السالمية و شارع نواف بن حمد الحربي بحي الروضة. وكشفت الأمانة بأنه يجري حالياً أعمال تركيب اللوحات الإرشادية لتلك الشوارع المعتمدة.