اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض تستعرض خططها

عقدت اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء المنصرم اجتماعاً خاصاً في مقر اللجنة، وبحضور اعضاء اللجنة المحلية للانتخابات وممثلين عن الجهات الحكومية المتعددة.

وتم خلال الاجتماع استعراض دليل المراكز الانتخابية المعتمدة حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، وكذلك تم استعراض آلية عمل مشرفي الدوائر الانتخابية وماتم حيالها والانتهاء من تحديد مواقع المراكز الانتخابية الرجالية والنسائية في كافة المواقع، اضافة الى مناقشة اوضاع اللجان المحلية والفريق المالي، والجدول الزمني الخاص بالبرنامج التدريبي للانتخابات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. هذا، وستواصل اللجنة المحلية بمنطقة الرياض اجتماعاتها التحضيرية قبل انطلاقة الانتخابات البلدية، والتي تهدف إلى تعزيز العملية الانتخابية والتخطيط السليم لإنجاح سير العملية الانتخابية.