ضاري بن طوالة: ندين ونشجب ونستنكر العمل الذي قام به أحد أفراد قبيلة شمر

دبي - «الرياض»

ندد شيخ شمل عشائر الأسلم من شمّر، الشيخ ضاري بن محمد بن طوالة، بالهجوم الإرهابي على مسجد العنود بالدمام، الذي راح ضحيته المواطنون الأبرياء أثناء حمايتهم للمصلين داخل المسجد، مشدداً على ان يكون المواطن هو رجل الأمن الاول، وأن يتكاتف مع الجهات الأمنية لحفظ الأمن في هذا الوطن، محذراً الشباب في الوقت نفسه من اتّباع شعارات الجماعات الإرهابية التي تستهدف دينهم ووطنهم، وأن يكونوا أداة بأيدي هؤلاء العابثين وأن يلزموا ولاة أمرهم وجماعة المسلمين. وقال الشيخ ضاري بن طوالة ل»الرياض»: اننا نشجب ونستنكر وندين هذا العمل الإجرامي المشين والمسيء للدين والوطن والمجتمع والقبيلة، وهذا التصرف الشاذ المستنكر والمدان هو لا يمثل تصرف أي واحد من القبيلة، والقبيلة غير مسؤولة عن إزاء هذا التصرف الخارج عن الملة والعرف والدين، وان هذا العمل الاجرامي الذي وقع في مسجد العنود واستهدف المصلين يوم الجمعة هو محط استنكار وإدانة من جميع افراد العائلة والقبيلة والمجتمع، وهذا يمثل تصرفاً فردياً لفكر ضال ومنحرف دخيل علينا وعلى منهج ديننا الحنيف الذي يحرم سفك الدماء، ونحن مع قادة بلدنا ولاة أمرنا ووحدتنا الوطنية، التي لا تهزها مثل هذه التصرفات الفردية المشينة، داعياً الله أن يحفظ ديننا ووطننا وولاة أمرنا من كل سوء ويرد كيد الاعداء بنحورهم.