واتس آب اليوم السابع:بالصور..تحطم سيارات وإصابة مواطن بانفجار قنبلة بحلوان

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابعwhatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء، خبرا عاجلا يفيد حدوث انفجار قنبلة بحى حلوان، وذلك بشارع البرادويز، مع تقاطع شارع عبد الرحمن، نتج عنه إصابة مواطن وتحطيم عدد من السيارات.

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