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واتس آب اليوم السابع:بالصور..تحطم سيارات وإصابة مواطن بانفجار قنبلة بحلوان

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابعwhatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء، خبرا عاجلا يفيد حدوث انفجار قنبلة بحى حلوان، وذلك بشارع البرادويز، مع تقاطع شارع عبد الرحمن، نتج عنه إصابة مواطن وتحطيم عدد من السيارات.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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