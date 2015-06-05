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وزير الأوقاف: الإخوان صدعوا رؤوسنا بمعاداة أمريكا وأبناؤهم يحتمون بواشنطن

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وزير الأوقاف: الإخوان صدعوا رؤوسنا بمعاداة أمريكا وأبناؤهم يحتمون بواشنطن وزير الأوقاف: الإخوان صدعوا رؤوسنا بمعاداة أمريكا وأبناؤهم يحتمون بواشنطن
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه فى الوقت الذى ظل فيه الإخوان يصدعون رؤوسنا بادعائهم الخوف على الدين، وتصوير أمريكا على أنها الشيطان الأكبر، والغرب على أنه العدو الصليبى، متاجرين بذلك، خالفوا ما ادعوه بإثبات ولادة أبنائهم بهذه البلدان للحصول على الجنسية الأمريكية أو الأوروبية للاحتماء بهم.

وأضاف وزير الأوقاف، احتموا بأمريكا ويعتزون لأبنائهم بجنسيتها، فى الوقت الذى يفشلون فى التواصل والتعايش الذى نؤمن به ونسعى للتوافق فى إطاره.

وأكد الوزير فى بيان رسمى، أن الإخوان لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية، فما السر وراء استماتتهم فى الحصول على الجنسية الثانية لهم أو لأبنائهم ولماذا كانت وما زالت هذه الدول تمنحهم وتمنح أبناءهم جنسيتها وهى تعلم من هم، وذلك لعمالتهم لهذه الدول واستخدامها لهم لتحقيق أغراضهم فى المنطقة العربية.

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مصر 365