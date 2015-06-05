تدمير 3 سيارات فى انفجار قنبلة أمام منزل ضابط بحلوان

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد القراء خبرا يفيد بأن الانفجار الذى وقع بمنطقة حلوان بشارع البرداويز، أسفر عن تدمير 3 سيارات أمام منزل أحد ضباط الشرطة.

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- واتس آب اليوم السابع:بالصور..تحطم سيارات وإصابة مواطن بانفجار قنبلة بحلوان