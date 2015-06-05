وزير التموين: التعاقد على شراء 6 آلاف عجل استعدادا لشهر رمضان

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على شراء 6 آلاف عجل من وزارة الزراعة، لطرح اللحوم للمواطنين خلال شهر رمضان فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة، إضافة إلى استمرار طرح السلع الغذائية أول بأول، كما سيتم التعاقد على كميات أخرى من عدة مناشئ مختلفة بهدف توفير كل احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة للحصول على منتجات الخضراوات والفاكهة، لضخها فى فروع المجمعات الاستهلاكية وبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة، لافتا إلى أن حصول وزارة التموين على المنتجات مباشرة بدون وسيط وضخها فى المجمعات ومنافذ التوزيع، سيساهم بشكل كبير فى توفير المنتجات للمواطنين بأسعار منخفضة.

- غدا.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" بنادى قضاة الإسكندرية