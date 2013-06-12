خطة لتشغيل 1000 شاب وفتاة بالعطلة الصيفية بالفيوم



> عقد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم مساء اليوم اجتماعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة للبرنامج الصيفي للشياب ما بعد الدراسة بفترة العطلة الصيفية بحضور اللواء سعد العجمي سكرتير عام محافظة الفيوم ومحمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود ابو الغيط وكيل المديرية والدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة والدكتور محمد الدياتي المستشار التعليمي بالمحافظة ورؤساء المناطق التعليمية بالفيوم.

> أشار محافظ الفيوم إلي أهمية استغلال طاقات الشباب في الأعمال المفيدة والتي تعود بالنفع علي الشباب انفسهم وعلي المجتمع المحيط بهم من خلال الأعمال المختلفة في ندوات التوعية بترشيد الطاقة والمياة بالإضافة إلي استغلال الوقت في ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة من خلال مشروعات النوادي الصيفية بالمدارس تحت مسمي النوادي الرياضية الصيفية وتطوير البرامج الصيفية لجذب المزيد من الشباب والاستفادة من الطاقات في أعمال مفيدة وعمل مسابقات رياضية وأدبية وثقافية وتحفيز الفائزين من خلال الجوائز المالية والعينية في احتفال يضم الفائزين من جميع مراكز المحافظة.

> وأصدر محافظ الفيوم توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الشباب والرياضة وإدارة البيئة بالمحافظة التنسيق لتطوير البرامج الصيفية بالمدارس ومراكز الشباب وبالتعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة. .

أشار المحافظ إلي أنه تمت مخاطبة وزارة البيئة لدعم مشروع التشغيل الصيفي ل 1000 شاب وفتاة في شتي المراحل المختلفة لإستغلال الطاقات في مقابل عمل نافع ومفيد، إلي استعداد المحافظة في المساهمة المادية لخروج البرنامج في صورة مشرفة ومفيدة .

وأكد اللواء سعد العجمي السكرتير العام علي أهمية التطوير للبرامج الصيفية والنوادي بالمدارس ومراكز الشباب مشيرًا إلي مساهمة المحافظة في تقديم الدعم اللازم لإستكمال بعض الأدوات اللازمة من أدوات رياضية وإضاءة ملاعب وغيرها .

> من جانبه أكد محمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم علي أن الوزارة تخصص ميزانيات خاصة للأنشطة الصيفية والمكتبات بالمدارس من خلال النوادي الصيفية .

> وعرض الدكتور عاصم مرسي مدير الشباب والرياضة خطة المديرية لاستقبال وفود من المحافظات المختلفة بالفيوم وإقامة أنشطة رياضية بالملاعب بمدينة دمو الرياضية.

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