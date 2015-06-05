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ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 23 كلبًا ضالاً بالمنيا

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ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 23 كلبًا ضالاً بالمنيا ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وإعدام 23 كلبًا ضالاً بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة لضبط السلاح غير المرخص، وأسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن 2 بندقية خرطوش و4 فرود محلية، وعدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط كل من صدام.ر، 18 سنة، عاطل، وسامح.ا، 30 سنة، عاطل وبحوزتهما 6 تذكرة لمخدر الهيروين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما تمكنت الحملة من إعدام 23 كلبًا ضالاً بمدينة المنيا خلال حملة المرافق، التى قامت بها مديرية الأمن.

فيما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 1744 مخالفة مرورية متنوعة، و24 دراجة بخارية بدون ترخيص.

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