ضبط 6 أشخاص قاموا بتزوير مستندات للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأجنبى بالإسكندرية

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه رجل أعمال استعان بسيدة أجنبية الجنسية، للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لشخص أجنبى متوفى.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام "سمير.ع" المحبوس احتياطياً حالياً على ذمة القضية جنايات باب شرقى "تزوير"، و"حربى.ا" هارب، وآخرين، بتزوير مستندات تفيد على خلاف الحقيقة قيام الثانى بشراء قطعة أرض بدائرة محرم بك مساحتها 4200 متر مربع تقريباً المملوكة لشخص متوفى يدعى جاك أميل أدمون "فرنسى الجنسية"، بالاستعانة بسيدة أجنبية بزعم أنها الوريثة الوحيدة لجدها، وتمكنا من توثيق تلك المستندات بدولة اليونان واعتمادها من سفارة مصر باليونان وتقديمها لمصلحة الشهر العقارى ومحكمة الإسكندرية الابتدائية لتوثيق البيع والاستيلاء على الأرض.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن الجيزة من ضبط كل من "حربى.ا.ع" 48 سنة شريك بشركة أمريكان دريم للاستثمار مقيم أول الرمل، و"رمضان.ع.ا" 38 سنة بدون عمل مقيم سنورس – محافظة الفيوم، و"محمود.ع.ن" 39 سنة مدير مركز غوص مقيم دهب – محافظة جنوب سيناء، و"سالم.ع.م" 51 سنة موظف بشركة خاصة مقيم دهب – محافظة جنوب سيناء، و"نجيب.ع.م" 39 سنة صاحب منشأة سياحية مقيم دائرة أول المنتزه، و"أدريانا.ا.ف" سن 40 مجرية الجنسية.

وبمواجهتهم اعترفوا وأضافت الأخيرة بقيامها بانتحال صفة حفيدة مالك الأرض مستخدمة جواز سفر مزور بالاشتراك مع باقى المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة.