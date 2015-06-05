طلال السدر يطالب "الثقافة والإعلام" بحماية الفنان السعودي

نفى الفنان السعودي طلال السدر، ما تردد مؤخراً في وسائل الإعلام عن قيام هيئة الأمر بالمعروف في الرياض توقيف بعض الممثلين المشاركين في المسلسل الذي يقوم ببطولته وإنتاجه بعنوان "الذاهبة" ويعرض على شاشة "روتانا خليجية" في رمضان.

وأوضح السدر أنه في المرتين اللتين داهمتا فيهما الهيئة مواقع التصوير قام بنفسه بالتصدي للأمر وذهب مع أفراد الهيئة إلى قسم الهيئة شمال الرياض، وشدد الفنان على أنه لم يكن هناك أي تجاوز من قبل الممثلين والفنيين العاملين في المسلسل، وكل ما حدث أن بعض الناس المتواجدين بموقعي التصوير في أحد المولات ومحل تجاري آخر، قاموا بتصوير الفنانين فقط.

وقال طلال السدر في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "أستغرب أن يقوم رجال الهيئة بمداهمة موقعين لتصوير المسلسل في يومين متتاليين، ويبدو الأمر مريباً، حيث ضربوا عرض الحائط بكل التصاريح الرسمية الصادرة من وزارة الثقافة والإعلام وإمارة منطقة الرياض الخاص بالتصوير، وتجاوزوا حدودهم بالفعل والألفاظ بحق الطاقم الفني والتقني بالعمل، بل أنهم تعدوا بالضرب على أحد أفراد الطاقم التقني".

وطالب السدر وزارة الثقافة والإعلام بحماية الفنان السعودي وكل من تعطيه تصريحاً بعمل فني أو تصوير أو خلافه، أو منع التصوير في السعودية بشكل رسمي والتوقف عن إصدار تصاريح ليس لها قيمة من وجهة نظر الهيئة.

وبعيداً عن المشاكل، ذكر السدر أنه تم الانتهاء من تصوير العمل في الرياض بشكل كامل، وأنه يتم حالياً عملية المونتاج، مشيراً إلى أنه خلال أيام وقبل دخول موسم الشهر الفضيل سيتم تسليم الحلقات إلى قناة "روتانا".

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أخباراً عن توقيف هيئة الأمر بالمعروف بعض الممثلين المشاركين في مسلسل "الذاهبة"، خلال تصويرهم بعض المشاهد في مول تجاري في الرياض بحجة مخالفتهم للنظام والتصوير في مكان عام، وأفادت أنه تم اصطحابهم إلى قسم الهيئة شمال الرياض، وبعد أربع ساعات تم إطلاق سراحهم، فيما كشفت الهيئة أن مخالفات شرعية وعدم التجاوب من قبل فريق العمل كانا وراء قرار إيقاف العمل.

يشار إلى أن "الذاهبة" يتناول قصة رومانسية درامية مستوحاة من القصيدة للشاعر ناصر القحطاني، والتي تغنّى بها الفنان خالد عبدالرحمن، ويتطرق للعديد من القضايا في المجتمع السعودي والخليجي، حيث يروي قصة وفاء بين زوج وزوجة تحدث لهما ظروف خاصة، تظهرها الأحداث، فيما تتعدد الشخصيات والخطوط الدرامية في العمل.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة "روتانا خليجية" في شهر رمضان، ويتكون من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة الإعلامية الأولى للإنتاج والصوتيات التي تعود ملكيتها للفنان طلال السدر، وتأليف لبنى حداد ويزن أتاسي، وإخراج محمد البكر، وبطولة: تركي اليوسف، وطلال السدر، ونايف خلف، وليلى السلمان، ومطرب فواز، وأمينة العلي، وأفنان فؤاد، ونادين جمالي، وعلي السعد.

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