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Akon في الليلة السادسة من موازين

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الخميس 04-06-2015 21:07

إستقطب النجم الأمريكي، من أصل سينغالي، Akon عدداً هاماً من المعجبين بفن "الأر أن بي" وهو اسم استطاع أن يفرض نفسه في سماء الغناء العالمي و قد سبق أن استضافته موازين و كان حفله ناجحاً، و حقق في حفله الجديد إقبالا واسعاً وصل إلى 100 ألف متفرج .

كان النجم لطيفاً في أجوبته مع الصحافيين ، وتحدث عن مشروع يتبناه وهو دعم مناطق افريقيا بالكهرباء.

وإعتبر Akon أن الكهرباء من وسائل الحياة الضرورية المطلوبة في إفريقيا، و هو مشروع يشغله كثيرا لتطوير حياة الأفارقة.

وتحدث عن توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لأن الشمس معطى طبيعي متوفر و يمكن استثماره لمساعدة الناس من أجل الإنارة .

وعبر عن سعادته بالمشاركة في موازين للمرة الثانية وقال عن سهرته إنها ستكون رائعة و مجنونة و بالفعل كانت.

يشار إلى أن Akon مسلم و متزوج من ثلاث نساء .

 

 

 

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