Akon في الليلة السادسة من موازين

إستقطب النجم الأمريكي، من أصل سينغالي، Akon عدداً هاماً من المعجبين بفن "الأر أن بي" وهو اسم استطاع أن يفرض نفسه في سماء الغناء العالمي و قد سبق أن استضافته موازين و كان حفله ناجحاً، و حقق في حفله الجديد إقبالا واسعاً وصل إلى 100 ألف متفرج .

كان النجم لطيفاً في أجوبته مع الصحافيين ، وتحدث عن مشروع يتبناه وهو دعم مناطق افريقيا بالكهرباء.

وإعتبر Akon أن الكهرباء من وسائل الحياة الضرورية المطلوبة في إفريقيا، و هو مشروع يشغله كثيرا لتطوير حياة الأفارقة.

وتحدث عن توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لأن الشمس معطى طبيعي متوفر و يمكن استثماره لمساعدة الناس من أجل الإنارة .

وعبر عن سعادته بالمشاركة في موازين للمرة الثانية وقال عن سهرته إنها ستكون رائعة و مجنونة و بالفعل كانت.

يشار إلى أن Akon مسلم و متزوج من ثلاث نساء .