هذا هو ثمن ظهور زينة بعد قضيتها مع أحمد عز

لأول مرة بعد قضية إثبات نسب توأمي زينة من الممثل أحمد عز، تحلّ الممثلة ضيفة في إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز واكل الجو"، لمقدمه الممثل المصري رامز جلال، ما يؤكد أن البرنامج يقوم بمقالبه بالاتفاق مسبقاً مع النجوم.

وباتصال فريق الإعداد بزينة لإقناعها بالظهور، ظنت في البداية أنهم يريدون منها أن تتحدث عن مشكلتها مع عز، لكنهم أخبروها أن البرنامج ترفيهي ليس له أي علاقة بحياتها الشخصية، وسيتم التطرق فقط لأعمالها المقبلة في شهر رمضان، فوافقت زينة على الظهور بعدما اشترطت الحصول على مبلغ 20 ألف دولار مقابل إطلالتها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"