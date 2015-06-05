القبض على أحمد فلوكس لصدور 9 أحكام قضائية ضده

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، القبض على الممثل أحمد فلوكس في كمين في منطقة العجوزة، أثناء تفتيش السيارات كإجراء وقائي حيث استوقف رجال الأمن سيارة الفنان أحمد فلوكس.



وتبين من الكشف الذي قام به العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنه صادر بحق الفنان 9 أحكام قضائية في قضايا متنوعة ما بين شيكات بدون رصيد وتبديد ونصب، فتم القبض عليه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وثبت بعد الكشف عليه أنه هارب من 6 أحكام قضائية.



وأكد مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، أن ضباط المباحث قاموا بإلقاء القبض على الفنان الشاب أحمد فلوكس، في أحد الأكمنة المروية بالجيزة، لصدور أحكام قضائية ضده.