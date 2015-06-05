فن البلوز الأمريكي يتألق على مسرح موازين بصيغة المؤنث

كان لجمهور موازين في اليوم الخامس ، برمجة خاصة في أجواء خاصة و فضاء تاريخي هو مسرح محمد الخامس ، الذي يحتضن جمهور سميع و متذوق للفن العربي و العالمي الأصيل.

هذا اليوم كان بطعم أنثوي بطلته الأمريكية باربارا هندريكس التي ألهبت جمهورها بأغانيها الجميلة التي يرددها ذواقون لهذا الفن عبر كثير من دول العالم.

باربارا اسم لامع في الغناء الراقي و غنت في أكبر مسارح العالم ، و موعد موازين في الرباط كان أيضا مميزا للتجاوب الكبير الذي لاقته هذه المغربية و الممثلة و العازفة التي جمعت مواهبها الفنية كلها لتطرب و تسعد جمهور موازين، حيث حضر بكثافة و شجعها طويلا و وقف إجلالا لاسمها و احترامها لفنها و شخصيتها ، فهي ليست مجرد مغنية بل أدت رسالة تتوخى نشر السلام و الدفاع عن الأقليات.