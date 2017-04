دراما وكوميديا جديد الصالات العربية

"امرأة من ذهب" تحاول استرجاع لوحة سرقت منها خلال الحرب العالمية الثانية ومحللة في وكالة المخابرات المركزية تتحوّل لعميلة ونجم سينمائي يتحوّل لمخرج. هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Woman In Gold

بعد مشاهدة الفيلم البريطاني Woman In Gold من بطولة Helen Mirren لا بد من تحويل عنوان الفيلم الى لقب يمنح للممثلة القديرة لأنها هي فعلاً "امرأة من ذهب" في عالم السينما، خاصة ان Mirren هي محور الفيلم دون منافس بالرغم من مشاركة الممثلين Ryan Reynolds و Daniel Brühl في بطولته. قصة الفيلم مبنية على وقائع حقيقية محورها امرأة تدعى Maria Altman تمكنت من الهرب من النمسا بعد دخول النازيين وتحاول اليوم بمساعدة المحامي الشاب Schoenberg استعادة لوحة لعمّتها رسمها الفنان الشهير Gustav Klimt وتم الاستيلاء عليها من قبل الغزاة حيث استقرت في نهاية المطاف إضافة الى مجموعة أخرى من اللوحات في المتحف الوطني النمساوي.

Woman In Gold فيلم درامي يستحق المشاهدة يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Spy

بعد بروزها في فيلم Bridesmaid الذي ترشحت عن دورها فيه لجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد، وبعد أن أثبتت نجوميتها في مجموعة من الأفلام الكوميدية أذكر منها Heat و Tammy، تعود الممثلة Melissa McCarthy الى الصالات العربية من خلال فيلم للمخرج Paul Feig عنوانه Spy حيث تؤدي دور Susan Cooper وهي محللة في وكالة المخابرات المركزية، ستتحوّل بعد مقتل زميلها الى عميلة سريّة في مهمة تسلل على طريقتها الخاصة لكشف عملية بيع سلاح نووي يهدف الى عمل إرهابي.

Spy فيلم كوميدي مسلي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Entourage

فيلم تجري أحداثه حيث انتهت السلسلة التلفزيونية التي تحمل العنوان نفسه ويحتوي على إطلالات مميّزة وعديدة لمجموعة كبيرة من المشاهير أذكر منهم Jessica Alba و Liam Neeson و Mark Wahlberg و Pharrell Williams... إذاً بعد مرور 4 أعوام، قرر النجم Vincent Chase تولّي إخراج أول فيلم في مسيرته السينمائية مدعوماً من المنتج Ari Gold الذي رصد لفيلمه مبلغ 100 مليون دولار ... ولكن كل شيء سيتعقّد عندما يطلب Vincent مبلغ 15 مليون دولار إضافي من Ari.

Entourage فيلم كوميدي سينال إعجاب من تابع السلسلة التلفزيونية ويعرف الشخصيات يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.