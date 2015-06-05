تناول ملعقة من زيت عين الجمل أو 5 حبات يحسن صحة قلبك خلال 4 ساعات

أظهرت دراسة جديدة أن تناول حفنة واحدة من عين الجمل ليوم واحد، سوف تعمل على وقف أمراض القلب، كما أن تناول عين الجمل يومياً يقى من أمراض القلب بشكل دائم.

ووجد العلماء خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى دورية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول ومشاكل شرايين الدم، عند تناولهم حفنة من عين الجمل، قد تحسن لديهم تدفق الدم فى الجسم بعد 4 ساعات فقط.

وقال العلماء أيضاً إن تناول عين الجمل يومياً يمكنه وقف أمراض القلب والأوعية الدموية من التطور.

وقال أستاذ التغذية فى جامعة ولاية بنسلفانيا الدكتور بينى كريس إيترون، إن هذه هى الدراسة الأولى التى تظهر أن عين الجمل جيد جداً لصحتنا ولكل أعضاء الجسم، لافتاً أنه عند تناول ملعقة كبيرة فقط (51gm)من زيت عين الجمل يمكننا تحسين حالة الأوردة الدموية لدينا فى 4 ساعات فقط.

وأضاف أن زيت عين الجمل مفيد لأنه يعمل فى الحفاظ على سلامة الخلايا البطانية، وهذه الخلايا تتماشى مع عروق الدم ولها دور كبير فى مرونتها.