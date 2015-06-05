خادم الحرمين يرعى نهائي «كأس الملك» بين النصر والهلال.. الليلة

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم (الجمعة) المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين للموسم الرياضي الحالي بين النصر والهلال على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باسمه واسم الشباب والرياضيين بالوالد القائد خادم الحرمين الشريفين ورعايته الكريمة لهذا النهائي الذي يمثل تتويجاً للموسم الرياضي وتأكيداً على ما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من اهتمام ودعم وتشجيع من قادة هذا الوطن الغالي.

وعد هذه المناسبة فرصة حقيقية لشباب ورياضيي الوطن للتعبير عن مشاعرهم وما تحمله من معاني المحبة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد -حفظهم الله-.