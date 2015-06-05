الملك سلمان يرسم سياسة العدالة والمساواة:لا تفرقة..لا تمييز.. ولا استثناء

الرياض - د. أحمد الجميعة

الملك سلمان القائد الاستثنائي برؤيته ومنهجه وإدارته لأدق التفاصيل التي تهم المواطن ومسيرته واحتياجاته وهمومه يدرك -حفظه الله- أن استقرار الوطن وتحديداً الجبهة الداخلية مرتكز على أمرين (الأول) توفير الدولة ورعايتها لحقوق المواطنة في العدل والمساواة وحرية الرأي والتعبير المسؤول، و(الثاني) في محاربة الفساد وحماية المال العام، وهو بذلك يرسّخ مفاهيم حضور وعي متقدمة في صياغة العقل الجمعي للوطن لمواجهة التحديات على أساس المشاركة والحوار وتقبل النقد البناء، والخروج من عزلة الفكر الأحادي الذي لا ينسجم مع واقع متجدد، وجيل صاعد للمعرفة، والبحث عن المعلومة.. وظروف راهنة متأزمة في منطقة يحدّها الإرهاب والفوضى من كل اتجاه.

الملك سلمان وهو يخاطب أمته يوم أمس الأول عن ثقافة الحقوق ومحاربة الفساد أثناء استقباله وفداً من المهتمين بمحاربة الفساد من القطاعين العام والخاص؛ لم يمنح حصانة لأحد بمن فيهم مقامه الكريم وولي عهده، أو أي فرد من الأسرة المالكة؛ فالجميع سواسية أمام الحق العام والخاص، وعدالة الحصول عليه بشرع الله وسنة نبيه، ثم تطبيق النظام الذي لا ينفصل عنهما، وبالتالي لا استثناء لأحد كائناً من كان، ولا مزايدات على حق أحد صغُر أم كبر، ولا فرق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات، وأكثر من ذلك في إنجاز العدالة التي هي أساس الحكم الرشيد.

المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- صانت حق التقاضي والمساواة أمام القضاء، ولم يذكر التاريخ أن ردّ القضاء مظلمة لأحد، أو تجاوز عنها، بل كان ولا يزال قضاءً نزيهاً عادلاً راسخاً نافذاً، وهو ما حفظ للإنسان حقه، وسمعته وكرامته، وسلامته من الإيذاء أو التعسف، وحرية رأيه وتعبيره، وحتى حقه في المساءلة والتوقيف برعايته واصلاحه قبل عقوبته.

وهذا السلوك العدلي بدأ به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بنفسه حين وقف أمام القضاء مدعياً عليه من أحد المواطنين، ونظر فيها القاضي الشيخ سعد بن عتيق -رحمه الله- واستمع لأقوال كل طرف وحكم بالحق من دون اعتبار لمكانة، أو وجاهة، وإنما لتطبيق شرع الله الذي يتساوى فيه الجميع.. وحكم لصالح الملك عبدالعزيز، وانتهت القضية من دون إساءة للمواطن المدّعي، أو سجنه، أو تهجيره، وإنما عاد لأسرته وقضى حياته، ولكن بقيت قصته شاهدة على منهج هذه الدولة في إحقاق الحق، ونصرة المظلوم والمساواة بين الجميع.

الملك المؤسس الذي زرع فينا قيم العدالة، وحصدنا معها وطناً آمناً ومستقراً وموحداً هو ذاته -رحمه الله- يمنحنا جيلاً بعد آخر قيادة وشعباً حضوراً له خصوصيته وانفراده بتطبيق شرع الله، وأن لا مكان لأحد يخالف ذلك، أو يماطل فيه، أو يزايد عليه؛ ولذا كان هذا النهج راسخاً في أولاده وأحفاده حين يروي لنا تاريخه المجيد قصصاً وشواهد ووثائق كيف كان -رحمه الله- يربي أولاده على نهج العدالة، والمساواة، واحترام حقوق الرعية، وعدم التجاوز عليها، أو الإساءة إليها، وهو ما عبّر عنها الملك سلمان يوم أمس الأول صراحة من أن حق المواطن مقدم على غيره، وأن هذا الحق مصون ولا تمسه يد ظالم، أو متجاوز، أو مماطل، وهو معمول به إلى اليوم.. وتوج بقضاء التنفيذ الذي لا يتوقف عند إقرار الحق، بل تطبيقه فوراً ومن دون تأخير.

الملك سلمان لم يقل يوم أمس الأول كلمات عابرة، أو مثالية بعيدة عن الواقع ولكنه -حفظه الله- أراد أن يذكّر بنهج الدولة الراسخ في تطبيق العدالة، ويبعث رسالة اطمئنان في وقت مليء بالمتغيرات والمغريات؛ من أن لكل مواطن حق الدعوى ضد الملك أو ولي العهد أو أي أحد من أفراد الأسرة المالكة، وهو بذلك يعزز من تماسك الجبهة الداخلية التي لا تصطف ولا تتكامل في حقوقها وواجباتها إلاّ بتطبيق العدالة، وهو أيضاً -حفظه الله- يذكّرنا بالأسس التي قامت عليها هذه البلاد والمنجزات التي تحققت من الوحدة والأمن والاستقرار بفضل تمسكنا بتلك الأسس، وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية التي هي دستور هذه الأمة في جميع مناحي حياتها ومعيشتها وأنظمتها، وأكثر من ذلك أساس استمراريتها وثباتها على الحق مهما كانت التحديات والأزمات ومخططات الأعداء.

"منجز عبدالعزيز".. في وحدته وأمنه واستقراره وعدالته هو أرث نحمله لنمضي بلا خوف أو فرقة او اختلاف.

"منجز عبدالعزيز".. أمانة نلتزم بها ونحافظ عليها لنبقى أمة واحدة ووطنا واحدا وشعبا وقيادة أكثر تلاحماً.

"منجز عبدالعزيز" ورجاله الأوفياء الذين ضحوا معه في سبيل وحدة الشتات والتصدي لمظاهر الخوف والقتل والجوع؛ هو ما يتطلب منا وعياً ورؤية لمواجهة خطر ما يحاك بنا من فتنة إرهاب أو طائفية..

الملك سلمان الرجل الذي كان حاضراً في الإمارة وبعدها في القيادة هو أكثر من حمل "منجز عبدالعزيز" تاريخاً في الدارة، وممارسة في الحكم والإدارة، وحين يستشهد بقصة والده الملك المؤسس يمنحنا كمواطنين وقبل ذلك مسؤولين شواهد على التطبيق العادل للحكم، ونزاهة القضاء، واستقلاله، كما يمنحنا -حفظه الله- منهجاً رشيداً في التعبير عن الرأي المسؤول بلا انفلات أخلاقي، أو قانوني، وإنما تعبير موضوعي يحقق النقد الهادف البناء، ويعزز ذلك بقوله:"مجالسنا وأبوابنا وآذاننا مفتوحة للجميع" بلا استثناء؛ لأن الهدف هو لصالح هذا الوطن، والغاية تعزيز وحدته إنساناً وجغرافيا والرؤية هي العمل جميعاً بشراكته الحضور الواعي لمهمة التغيير للأفضل والنتائج؛ حتماً تصنع الفارق بأقل تكلفة وزمن.

الملك سلمان الذي عاصر ظروف بناء الدولة ومحدودية امكاناتها واحتياجاتها هو ذاته الذي يعيدنا الى أسسها وقيمها؛ ليس فقط لنعيش، وإنما لنتحمل معاً مسؤولية الحفاظ عليها، وقطع الطريق على كل متربص يريد أن ينال منها، أو يثير عن جهل أو حقد من وحدتها ووعي إنسانها.. وأول ما يراهن عليه لتحقيق ذلك تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع.

الملك سلمان يضع الجميع أمام مسؤولية مكافحة الفساد الذي لا يقل إثارة، وتأثيراً على وحدة هذه الوطن، وتحديداً حين تنفرد فئة بخصوصية العبث بالمال العام جشعاً وطمعاً، ونترك الوطن بمشروعات متعثرة، وتنمية غير مستدامة، وفقدان لثقة المستثمر في وطنه، وبالتالي لا يمكن أن تتحقق مع هذا الفساد رؤية بناء الإنسان، وتأهيله على أساس المساواة في الفرص، وعدالة المنافسة، وهو أيضاً بعد نظر من قائد حكيم اختصر خطوات مكافحة الفساد في تطبيق الشريعة التي تمنع الإنسان بتعاليمها وقيمها من التطاول على مال لا يملكه، وبالتالي لا يحق له أن ينفرد به على حساب المجموع الذي له حق أن ينعم بثروة وطنه واقعاً تنموياً، وترشيداً لأجيال تنتظر منّا ما هو أفضل.