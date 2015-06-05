بالصور.. مدير أمن سوهاج يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة

افتتح اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، نائبًا عن وزير الداخلية معرض السلع الغذائية والخضراوات والملابس المخفضة، وذلك بحضور اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية ووكيل وزارة التموين ، نائبًا عن المحافظ، والعقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والذى يبدأ اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

يهدف المعرض إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر السوهاجية وتوفير احتياجاتهم استعدادًا لشهر رمضان المبارك، ومحاربة غلاء الأسعار، ويشمل المعرض جميع أنواع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وياميش رمضان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن سوهاج، على المشاركة المجتمعية وخلق دور جديد للشرطة غير الدور الأمنى، ليشعر المواطن بأنها معه فى كل وقت.

وقال مدير أمن سوهاج، إن المعرض يأتى تحت رعاية وزارة الداخلية فى استمرار تلاحمها مع المواطنين وتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار مخفضة تتناسب مع دخول المواطنين، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وكرسالة للعالم كله، أن الشعب المصرى جيشًا وشرطة يدًا وجسدًا واحد.

وأشار مدير الأمن، أننا خصصنا ضباطًا وأفرادًا من مباحث التموين من أجل المتابعة الدورية على مستوى اليوم لعملية البيع والشراء والتحكم فى الأسعار وعدم زيادتها، وأننا نسعى بكل جهد بأن يكون المعرض مستمرًا طوال العام وأن هناك 13 شركة من محافظة سوهاج وخارجها تقوم بعرض منتجاتها بأسعار أقل من سعر السوق، بما يتناسب مع كل فئات المجتمع، وأنه فى حالة نجاح هذا المعرض سنحاول جاهدين تعميمه فى مركز المديرية.

وقال اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، إن المعرض والذى يقام لأول مرة على أرض محافظة سوهاج بل هو الأول على مستوى الجمهورية، وهذا المعرض هو أشارة قوية لمحاربة الغلاء وجشع التجار، حيث إن السلع والمواد الغذائية الموجودة بالمعرض تباع بأقل من سعر مثيلاتها فى السوق العادى.

وتابع اللواء أحمد شاهين، أن الهدف من المعرض أيضا رفع المعاناة عن المواطن البسيط بحيث يستمتع بفضائل الشهر الكريم مثله مثل غيرة وأن هذا المعرض لن يكون الأخير بل ستقوم المديرية باستغلال كافة المناسبات من أجل إدخال البسمة والسعادة على جموع الشعب بأسعار مخفضة ما بين السكر والأرز المعبأ والزيوت المخلوطة وزيوت عباد الشمس والبلح وقمر الدين والعصائر، بالإضافة إلى عرض كميات كبيرة من الخضراوات بأسعار مخفضة عن السعر السوقى الموجود بالأسواق بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المخفضة وأن المعرض سوف يستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم دون توقف وعلى مدار الساعة.



>

مدير أمن سوهاج يقص شريط معرض سلع رمضان الذى تقيمه المديرية



>

مدير أمن سوهاج واللواء أحمد شاهين بعد عقب قص الشريط للمعرض



>

مدخل المعرض الذى يقام بسوهاج تحت رعاية وزير الداخلية



>

مدير أمن سوهاج يتفقد المنتجات المعروضة بمعرض المديرية



>

مدير أمن سوهاج يتأكد من سلامة وجودة المنتجات بالمعرض



>

مدير الأمن ومدير مباحث التموين أثناء تفقد السلع بالمعرض



>

قائمة بأسعار السلع المخفضة المعروضة بمعرض مديرية الأمن



>

اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية يداعب أحد الأطفال المشاركين بالمعرض



>

الحكمدار ومدير الأمن يتفقدان ركن الخضراوات بالمعرض



>

مدير أمن سوهاج يتفقد ركن الفاكهة المخفضة بالمعرض



>

مدير أمن سوهاج يتفقد المنتجات التى اشتراها أحد المواطنين ويتأكد من سلامتها



>

مدير أمن سوهاج والحكمدار يتفقدان ركن الأحذية المخفضة بالمعرض



>

مدير أمن سوهاج ووكيل وزارة التموين يتفقدان ركن الملابس الجاهزة المخفضة بالمعرض



>

مدير أمن سوهاج ومدير التموين يتصفحان ركن ملابس الأطفال بالمعرض



>

مدير أمن سوهاج يستمع للشرح داخل المعرض حول أسعار السلع