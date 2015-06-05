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دفاع رئيس الزمالك وسما المصرى يتقدمان بتظلم تمهيدا للتصالح بقضايا السب

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دفاع رئيس الزمالك وسما المصرى يتقدمان بتظلم تمهيدا للتصالح بقضايا السب دفاع رئيس الزمالك وسما المصرى يتقدمان بتظلم تمهيدا للتصالح بقضايا السب
قال مصدر قضائى بمحكمة شمال الجيزة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن دفاع رئيس نادى الزمالك والراقصة سما المصرى تقدما بتظلم لعدم نظر القضايا المقامة حاليًا أمام محكمة جنح الدقى، والتى يتهم كل طرف فيها الآخر بسبه وقذفه، تمهيدًا لتصالحهما أمام النيابة.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء صبحى قد حددت السبت 31 مايو الماضى كأولى جلسات محاكمة كل من الراقصة سما المصرى، ورئيس نادى الزمالك، فى البلاغات المتبادلة بينهما بالسب والقذف العلنى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلاغات المقدمة من كل من رئيس نادى الزمالك، والراقصة سما المصرى، لاتهام كل منهما بسب وقذف الآخر، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الدعاوى.

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