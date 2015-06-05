انتقالات في الجول - ' لهذه الأسباب يطارد الأهلي والزمالك أنطوي.. وهذا عيبه الأكبر '

"جون أنطوي لاعب يقترب من وصف المهاجم المتكامل. لكن هناك عيب أو اثنين فقط في شخصيته وفنياته".. هكذا تحدث أشرف خضر المدرب العام للدراويش لـFilGoal.com.

الزمالك تحدث مع مسؤولي الشباب السعودي لقنص خدمات جون أنطوي. التقارير تقول إن الأهلي فعل الأمر نفسه.

اللاعب كان نجما فوق العادة في الدوري المصري وهدافا للمسابقة بـ12 هدفا قبل الرحيل للسعودية.

لهذا الأهلي والزمالك يخطبان وده. فما هي مميزاته فنيا؟

يجيب خضر "داخل منطقة الجزاء يلعب أنطوي بقدميه اليمنى واليسرى بالتحكم ذاته. هذا أمر ممتاز فنيا في أي مهاجم".

وتابع "أنطوي كذلك سجل كثيرا بالرأس. جون كان المهاجم الأقرب لوصف الهداف الكامل في عالم كرة القدم".

ثم استدرك "لكن هناك عيب أو اثنين في أنطوي أيضا من الناحية الفنية والشخصية".

عيوب أنطوي

وأوضح خضر "انطوي فنيا لا يملك مهارة عالية تجعله يحل الصعوبات أمام فريقه بشكل فردي".

وفسر "يستطيع أنطوي أن يبني هجمة بشكل جماعي مع رفاقه. لكن في حالة احتياجه للاعتماد على مهارته خارج منطقة الجزاء ستجد قصورا واضحا في هذا الشق فيما يخصه".

وأضاف "أما فيما يخص شخصيته فهو عصبي نوعا ما. هذا يجعله يخرج عن تركيزه في الملعب كثيرا وعانى الإسماعيلي من هذا الأمر بطاقات صفراء وحمراء".

وأتم "هذا لا يمنع أنه كان هدافا من طراز رفيع".