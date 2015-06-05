6 فوائد لعصير البصل..أهمها مكافحة أمراض القلب والنقرس والمسالك البولية

البصل من أهم الخضراوات المفيدة صحيا، وتم استخدامه لأول مرة فى الهند، ويمكن استخدامه مفروم، ومطحون، مبشور أو شرائح، لكنه يبقى دائما مليئا بالفوائد للجسم.

وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عددا من الفوائد المذهلة لعصير البصل ، وتشمل:

>1- القلب والأوعية الدموية:

>البصل مضاد للتجلط، حيث إنه يساعد على وقف تصلب الشرايين ويحمى من النوبات القلبية، ويخفض من ارتفاع مستوى الكوليسترول ويمنع مشاكل القلب.

>2- يكافح الالتهابات:

>البصل يساعد فى الوقاية من التهاب المفاصل والنقرس.

>3- يقلل التهاب المسالك البولية

>يمكن أن البصل يساعد فى تقليل الالتهابات مثل التهاب المثانة.

>4- مضاد للحساسية:

>يحتوى البصل على مادة الكيرسيتين، وهى من مضادات الهيستامين، والتى يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحساسية والربو.

>5- أمراض الجهاز التنفسى:

>ويمكن للبصل علاج البرد والسعال والأنفلونزا، حيث يعتبر أفضل علاج لإزالة البلغم، ويقلل احتقان الحلق ويقلل من التأهب الشعب الهوائية.

>6- هشاشة العظام:

>البصل يحتوى على الكالسيوم الذى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على صحة العظام، كما أنه يساعد فى الوقاية من هشاشة العظام.