وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عددا من الفوائد المذهلة لعصير البصل ، وتشمل:
>1- القلب والأوعية الدموية:
>البصل مضاد للتجلط، حيث إنه يساعد على وقف تصلب الشرايين ويحمى من النوبات القلبية، ويخفض من ارتفاع مستوى الكوليسترول ويمنع مشاكل القلب.
>2- يكافح الالتهابات:
>البصل يساعد فى الوقاية من التهاب المفاصل والنقرس.
>3- يقلل التهاب المسالك البولية
>يمكن أن البصل يساعد فى تقليل الالتهابات مثل التهاب المثانة.
>4- مضاد للحساسية:
>يحتوى البصل على مادة الكيرسيتين، وهى من مضادات الهيستامين، والتى يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحساسية والربو.
>5- أمراض الجهاز التنفسى:
>ويمكن للبصل علاج البرد والسعال والأنفلونزا، حيث يعتبر أفضل علاج لإزالة البلغم، ويقلل احتقان الحلق ويقلل من التأهب الشعب الهوائية.
>6- هشاشة العظام:
>البصل يحتوى على الكالسيوم الذى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على صحة العظام، كما أنه يساعد فى الوقاية من هشاشة العظام.
6 فوائد لعصير البصل..أهمها مكافحة أمراض القلب والنقرس والمسالك البولية
وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عددا من الفوائد المذهلة لعصير البصل ، وتشمل: