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20000 مواطن مصابون بالتهاب الكبد سي

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20000 مواطن مصابون بالتهاب الكبد سي 20000 مواطن مصابون بالتهاب الكبد سي

قال الدكتور محمد الزعابي، مدير مستشفى زايد العسكري إنّ مرض التهاب الكبد سي يشكل عبئاً كبيراً على الصعيدين الاجتماعي والطبي، وهو يؤثر بشكل ملموس على حياة المرضى. ويتراوح معدل انتشار الإصابة بفيروس التهاب الكبد سي بين المواطنين الإماراتيين ما بين 1 إلى 2 بالمئة أي ما قد يصل إلى نحو 20000 مريض، بينما يُقدَّر هذا المعدل بين الوافدين بنحو 1.5 إلى 2 % .

جاء ذلك على هامش إطلاق إحدى الشركات المصنعة لأدوية التهاب الكبد الفيروسي سي حملة وطنية للسيطرة على المرض في الدولة برعاية ومشاركة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، تزامنا مع منح وزارة الصحة موافقتها المبدئية على العلاج الفموي الخالي من الإنترفيرون.

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