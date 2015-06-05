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تفاعل مع تغريدة عبدالله بن زايد لتوفير الرعاية الصحية لموظفي الخارجية

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تفاعل مع تغريدة عبدالله بن زايد لتوفير الرعاية الصحية لموظفي الخارجية تفاعل مع تغريدة عبدالله بن زايد لتوفير الرعاية الصحية لموظفي الخارجية

تفاعل المغردون مع تغريدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي جاءت إثر إطلاق سموه برنامج الرعاية الصحية لموظفي وزارة الخارجية في الداخل والخارج .

وقال سموه في تغريدته مخاطباً موظفي الوزارة «صحتكم مهمة .. وخلق بيئة عمل صحية لكم هي مسؤوليتنا .. لذا أطلقنا برنامج الرعاية الصحية لموظفي وزارة الخارجية». وعبر المغردون عن عظيم تقديرهم وامتنانهم للخطوة التي اقدم عليها سموه لتوفير الرعاية الصحية لموظفي الوزارة والتي كانت مطلبا منذ سنوات. وقال مبارك عبد الله آل آدم «صدقت يا طويل العمر»، وقال علي الزعابي «الله يعطيك الصحة والعافية ياسيدي بو محمد»، وقال محمد «يعطيك العافية سمو الشيخ والله يحفظك ويطول بعمرك»، وقال سهماوي «ربي يعطيك الصحة والعافية يا بومحمد»، وقال عمر الظاهري «والله يا بومحمد إن وجهك وحضورك يجلب السعادة»، وقالت ندى «الله يحفظكم سيدي ويطول في عمركم اللهم آمين».

مشاركة

وقال المنصوري «تقريبا راح يشارك أكثر من 1000 شخص ونحن عندنا حملة للتبرع بالدم .. الله يعطيك العافية بو محمد».

وقالت روضة راعي البوم «ربي يواليك الصحة والعافية سيدي وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي وضعت الإنسان في مقدمة اهتماماتها»، وقال عماد الحسيني «الله يكتب أجرك فيما تقدمه من إحسان»، وقالت هدى المطروشي «الله يحفظك لنا وتكون لنا دائما سنداً».

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