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«اقتصادية دبي» تنظم رحلة عمرة لـ 30 من موظفي الدائرة

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«اقتصادية دبي» تنظم رحلة عمرة لـ 30 من موظفي الدائرة «اقتصادية دبي» تنظم رحلة عمرة لـ 30 من موظفي الدائرة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، رحلة لـ 30 موظفا في اقتصادية دبي ومؤسساتها لأداء مناسك العمرة، وترأس لجنة تنظيم رحلة العمرة كل من: عيسى الشحي، وعادل الرميحي، وعلي اليافعي. وتأتي هذه الرحلة بتشجيع من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الذي أكد حرص اقتصادية دبي على دعم الموظفين في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين موظفيها.

وبدورها قامت الدائرة بتوفير كافة مستلزمات المعتمرين من حقائب سفر وكتيبات ومأكل ومشرب والمواصلات، إلى جانب الإقامة في فندق 5 نجوم، فضلا عن توفير الاستشارة اللازمة والتعريف بالمناسك للمعتمرين من موظفي الدائرة ومؤسساتها. وعلى نحو متصل أثنى جميع المشاركين في الرحلة على كرم اقتصادية دبي في تنظيم الحملة وتوفيرها كافة سبل الراحة.

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