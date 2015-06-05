الهاشمي لـ«البيان»:منصة غرفة تجارة دبي جذبت 50 ألف زائر

أشار حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن منصة غرفة دبي ضمن جناح دولة الإمارات المشارك في معرض اكسبو ميلانو 2015 جذبت أكثر من 50 الف زائر من مختلف الفئات العمرية على مدى شهر منذ بداية المعرض، مشيراً إلى ان الغرفة عملت على الترويج لبيئة الأعمال في دبي، وإبراز المزايا التنافسية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ومزايا تأسيس الأعمال في دبي.

وكشف الهاشمي إن الغرفة هدفت من خلال منصتها الترويجية إلى تعريف الزائرين بالمزايا التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال حول العالم، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة للقطاع الخاص، وخصوصاً الخدمات الذكية ومنها تطبيق «بوابتكم إلى أفريقيا» الذي يجعل فرص الاستثمار أقرب إلى المستثمر من دون الحاجة إلى إجراء دراسات وأبحاث وزيارات ميدانية، حيث ان الغرفة تعمل حالياً لإصدار تطبيقات ذكية اخرى تغطي أسواقا خارجية واعدة كرابطة الدول المستقلة وامريكا اللاتينية.

بعثة

وأوضح مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي إن الغرفة بصدد تنظيم بعثة تجارية لزيارة ميلانو خلال الأشهر القادمة، حيث سيشارك أعضاء البعثة في فعاليات تجمعهم فيها الغرفة مع ممثلي مجتمع الأعمال في ميلانو لتنسيق التعاون وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تأسيس شراكات استراتيجية اقتصادية، معتبراً أن الغرفة تهدف كذلك لإطلاع القطاع الخاص في الإمارة على تجربة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وذلك استعداداً لاستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020.

طلبات

ولفت الهاشمي إلى أن جناح الغرفة في المعرض تلقى العديد من الطلبات حتى الآن من ممثلي شركات عالمية مختلفة المجالات في دول شملت فرنسا وايطاليا وموناكو والمملكة المتحدة والبانيا والبرازيل ودول لاتينية أخرى، حيث تنوعت هذه الطلبات بين التعرف على شركاء محتملين في دولة الإمارات، وإجراء لقاءات مع ممثلين لشركات إماراتية في قطاعات الأغذية والتجزئة والطاقة والنقل المستدام وتقنية الطب الحيوي والتشييد والبناء والهندسة المعمارية.

تواجد

وأكد الهاشمي إن مشاركة الغرفة في معرض اكسبو ميلانو هي مشاركة استراتيجية خصوصاً وان المعرض يعتبر من أبرز معارض الأعمال في العالم، ونحن حريصون على تواجد مجتمع الأعمال في دبي في هذا الحدث الاقتصادي الهام، ومعنيون بالترويج لدبي كوجهة أعمال عالمية، ولغرفة دبي كممثل لمجتمع الأعمال في الإمارة.