واتس آب اليوم السابع: شواطئ جمصة ممنوع نزولها بأمر المحافظة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين شكوى من إدارة مدينة جمصة للشواطئ، قال فيها إن الوحدة المحلية بالمدينة باعت شاطئ البروفاج، لشركة خاصة، مما أدى إلى فصل الشركة للعاملين بالشاطئ والتحكم فيهم.

وأشار القارئ، إلى أن الوحدة المحلية بجمصة وضعت لافتة على كل الشواطئ كتب عليها "ممنوع نزول البحر خلال الفترة الحالية، ومن يخالف ذلك يتحمل مسئولية نفسه"، مضيفًا أن من بين الشواطئ التى وضعت عليها اللافتة "البروفاج وأمون والعاشر من رمضان والقرية".

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رسالة القارئ



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جانب من الشكوى



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اللافتة على الشاطئ