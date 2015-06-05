إحباط تسلل 56 من 9 محافظات إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم، من إحباط تسل 56 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بالسلوم .

وأعلنت مديرية أمن مطروح، عن تسلم قسم السلوم 56 متهما، 2 من محافظة الجيزة و16 من المنيا و6 من سوهاج و12 من أسيوط و3 من بنى سويف و10 من الفيوم و6 من البحيرة و1 من الإسكندرية، لحين عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعه بمعرفة إدارة البحث الجنائى، التى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل ضبط عدد 56 متهما.