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للنساء.. العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث لا يحسن الذاكرة

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للنساء.. العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث لا يحسن الذاكرة للنساء.. العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث لا يحسن الذاكرة
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يتناولن العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث لتخفيف الأعراض مثل الهبات الساخنة وفقدان الذاكرة المرتبطة بانقطاع الطمث، لا تتحسن لديهم مشاكل الذاكرة والتفكير.

ويذكر أن الهبات الساخنة هى شعور مفاجئ بالدفء، والتى عادة ما تكون أكثر كثافة على الوجه والعنق والصدر لدى السيدات.

وقال الباحث المشارك فى الدراسة كارى جليسون، وهو أستاذ مشارك فى كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن الطبية، إن العلاج بالهرمونات ليس حلاً سحرياً.

وأوضح جليسون أن العلاج الهرمونى يضر الذاكرة لدى النساء فى سن 65 فما فوق، كما وجد أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وجلطات الدم فى النساء بعد سن اليأس، وفقاً للمعهد الوطنى للقلب والرئة والدم الأمريكى (NHLBI).

ويوصى الباحثون عموماً باستخدام العلاج الهرمونى لأقصر وقت ممكن فى بداية سن اليأس، وبأقل جرعة بما يكفى لوقف الهبات الساخنة والأعراض الأخرى.

وقد جاءت نتائج الدراسة مؤخراً عبر مجلة “PLOS One”، كما نشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فى الثالث من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365