حظك اليوم الجمعة 5-6-2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 5/6/2015

>مولود برج الحمل قيادى بطبيعته، ونادرا ما تنقصه المبادرة وغالبا ما يسلك دروبا ويقتحم مخاطر، ينقصه الصبر وتتعبه الراحة، لذلك نراه دائم الحركة يتطلع إلى كل شىء جديد لكن سرعان ما يفقد اهتمامه به فى منتصف الطريق مفتشا عن شى مثير آخر.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>لا تتسرع فى تنفيذ المهام الموكولة لك، فيمكن أن تخسر كل المجهودات والمخاطر التى تكبدتها فى سبيل هذه المهام، علاقتك العاطفية مذبذبة نتيجة لأنك شخص غير راض دائما وتبحث عن كل ما هو جديد.

1- حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 5 /6/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

2- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 5/6/2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 5-6/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 5-6-2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 5/6-2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7-حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 5- 6- 201

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 5-6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 5/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 5 /6- 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 5/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 5 /6/ 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يحب الحياة ينعم بها قدر المستطاع، يحب الجمال واللذة، يكفيه لحظة جميلة سماع لحن هادئ، الجمال يحرك مشاعره، ذوقه كبير ويحب الأشياء الجميلة.>طبيعتك الرومانسية الحالمة تحتاج لمجهود من المحيطين بك لطريقة تعامل مختلفة، ساعد هؤلاء الأشخاص على الدخول فى حياتك بتسلل لطيف .>مولود برج الجوزاء تراه مليئا بالحيوية والنشاط والشباب، هو الفكر فى حركة دائبة. هو الذكاء الذى يعطى كل ما عنده ويملك موهبة الاستفادة من ذكائه.>الذكاء إذا لم يوظف بطريقة صحيحة فانه يكون نقمة على أصحابه، فاحذر من أن تغتر بهذا الذكاء فى العامل مع زملائك فى العمل أو المحيطين بك.>مواليد برج السرطان من غير المثقفين يميلون إلى الكسل والافتقار إلى الطموح وأى شىء يبدو صعبا إلى حد ما يتركونه للآخرين بكل سرور، ويفتقرون إلى المبادرة ولهم حساسية مفرطة ونساء هذا البرج يميلن إلى البكاء من أقل مشكلة.> اللامبالاه والاتكالية التى تتميز بها تضرك كثيرا فى مجال العمل، وقد توقعك فى مشاكل عديدة، شخصيتك ضعيفة ومتذبذبة حاول أن تنجو من هذا وتعالج أخطاءك.>يتميز مواليد برج الأسد بالشجاعة وحب السيطرة وقيادة الآخرين، جذاب مخلص شديد الاعتزاز بنفس، نبيل إلى أقصى درجة غير خبيث ويمتلك حسا كبيرا للعدالة والمثل العليا، حاد الذكاء يهتم بحسن سيرته يحترم الأقوياء ويكره الضعفاء يحب مساعدة الآخرين .> صفاتك الطيبة واحترامك للإنسانية يضفى على شخصيتك قدرا من الوقار، فأنت مقدر من المحيطين بك، ويسعد شريكك دائما أنك فى حياته.>مولود برج العذراء دقيق يهتم بالتفاصيل، عاقل جدا يفتش عن الترتيب والنظافة والقياس والمنطق فى كل شىء، يعمل بفعالية وجد ونشاط فيه خليط من التشكيك وهذا ما يجعله هادئا ن كما أن فيه من الحس القوى باللامعقول أو الخرافى.>الصفة الغالبة عليك هى عدم الثقة فى أحد، وأن أحد يستطيع تنفيذ ما تطلبه أنزل من برجك العاجى على أرض الواقع.>مولود هذا البرج حمامة سلام لا يمكنه إلا أن يحسب حساب للآخرين، يسعى دائما لترطيب الأجواء وإعادة العلاقات الحسنة بين اثنين متخاصمين، يتردد قليلا قبل التفوه بكلمة جارحة أو القيام بعمل عدائى حساس جدا ولذلك يحاول دائما تعطيل أى تهديد>وجودك فهم فى مجال العمل والعلاقات الأسرية والعائلية لأنهم يلجأوون إليك لحل المشاكل وأنت ذو شأن فأنعم بهذه الصفة لأنها غالية.>مولود برج العقرب يحب اللعب بالآخرين وإيصالهم إلى حيث يريد لكنه عندما يتخلى عن جلد الثعبان محاولا أن يصبح نسرا يمكنه الوصول إلى أبعد مكان، طاقته المتفوقة وقدرته على التحمل يوصلونه أحيانا إلى تحقيق أشياء كثيرة .>شخصية منافقة بعض الشىء إذا ما اتصفت بصفات البرج السلبية، لكنه فى النهاية يصل لكل أهدافه بطرق مختلفة .>مولود برج القوس يتكيف مع الجميع ويصادق الجميع ويريد الخير للجميع، يهتم بالناس حوله وبالعالم الذى يحيط به وهو على اطلاع واسع بالأحداث، يشعر مولود هذا البرج دائما بحاجة ماسة إلى أن يكون حرا فى تصرفاته بعيدا عن أية قيود، يحب السفر والحركة الدائمة المتواصلة لا يهدأ له قرار .>شخصية محبة ومؤثرة فى المحيطين به، ولكنه فى بعض الأحيان لا يريد الارتباط ويطير بين الأغصان مغردا وهذا ما يزعج الطرف الآخر>مواليد البرج يعطون انطباعا قويا بأنه إنسان هادئ إلا أنه يستطيع الدفاع عن نفسه وكبت غضبه الجامح عليه يتعلم أن لا يتصرف دائما كالأرستقراطيين، لديه ميل لتكديس أحقاده التى لا ينساها إلى اليوم الذى ينفجر فيه.>على المحيطين بأصحاب هذا البرج تجنبهم والخوف من تقلباتهم وخصوصا أثناء فترات الغضب، ولا يغتر الطرف الآخر بمظهره لأنه قد يغدر به فى أى وقت.>مولود برج الدلو مرح وجاد فى نفس الوقت، يدهش من حوله بتصرفات وكلمات جافة وغير متوقعة، ولكن حذار الاستهزاء به أو الاحتيال عليه، يرغب دائما فى الاستقلال الذاتى، والانفراد بالرأى لذلك فهو دائما ينشد الحرية.>شخصية محيرة ولهذا يصعب التعامل معه ناجح فى عمله وحريته أهم شىء فى حياته ولهذا لا يرغب فى الارتباط بصورة نهائية ولكنه ليس هوائيا، وإذا ما أحب فانه يخلص على عكس ما يظهر.>يستطيع مولود برج الحوت أن يكون أكثر الناس اهتماما بالغير وهو لا يتورع عن التضحية براحته وصحته وحياته فى سبيل إسعاد الآخرين قدرا وطوعا لا يهتمود بالمادة أو بالحياة المعقدة وطموحاتهم محدودة لكنهم يملكون طاقة مذهلة لتحقيق نجاحات باهرة.>حياته ليست ملكه فهو محب لجميع الناس ويسهل التعامل معه وناجح فى خطواته العملية والعاطفية.