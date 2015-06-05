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بالصور.. سيناويات ينتجن مشغولات نادرة ويطالبن بفرصة لعرضها

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بالصور.. سيناويات ينتجن مشغولات نادرة ويطالبن بفرصة لعرضها بالصور.. سيناويات ينتجن مشغولات نادرة ويطالبن بفرصة لعرضها
نجحت عشرات السيدات عضوات نادى المرأة بالمركز الحضرى بحى مساعيد العريش فى إنتاج مشغولات تراثية نادرة تمثل جانبًا من حياة بدو سيناء وملابسهم التقليدية، وطالبن أن تتاح لهن الفرصة لعرض هذه المنتجات فى معارض محلية ودولية.

وقالت "هالة حسن سليمان"، مشرفة نادى المرأة بالمركز الحضرى بحى المساعيد، إن دور النادى استقبال السيدات، وشغل وقتهن بما يفيد فى الثقافة الصحية والعامة من إنتاج مشغولات وإجراء ندوات توعية صحية وفصول محو أمية.

وأوضحت أن من بين المنتجات "الثوب البدوى المطرز"، "بوك وشنط نسائية مطرزة"، "جراب التليفون المطرز"، ميداليات وكليم إلى جانب أشكال زينة متعددة، مشيرة إلى أن مطلبهن أن تساعدهن وزارة الصحة التى يتبعها النادى فى عرض هذه المنتجات على نطاق واسع وتمثيل سيناء فى معارض الوزارة داخل وخارج الدولة لبيع هذه المنتجات وتحقيق عائد مناسب للأسر التى تعمل فيها.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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