بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح بطولة الإسكواش الدولية من قلعة قايتباى

افتتح هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، منافسات بطولة الإسكواش الدولية "سيدات" المقام فى الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجارى داخل مكتبة الإسكندرية، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم لبطلات اللعبة داخل قلعة قايتباى.

وتقام بطولة سيدات الإسكواش لأول مرة فى تاريخ محافظة الإسكندرية بمجموع جوائز يبلغ 100 ألف دولار.

وأكد محافظ الإسكندرية أن البطولة تم التحضير لها فى زمن قياسى، مؤكدًا أن المحافظة حرصت على تذليل كل العقبات أمام اللجنة المنظمة للبطولة الأولى من نوعها فى المحافظة.

فيما أعرب عمرو منسى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الإسكندرية عن سعادته بالتجهيز للبطولة فى هذه الفترة القليلة، مؤكدًا أن المنافسات ستكون قوية للغاية فى ظل مشاركة بطلات اللعبة عبر العالم.



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هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أثناء إلقاء كلمته فى حفل افتتاح بطولة الإسكندرية



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عمرو منسى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مع اللاعبات المشاركات فى المنافسات.



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رئيس اللجنة المنظمة أثناء إلقاء كلمته

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