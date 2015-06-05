"تعليم بنى سويف": توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية.. و16 استراحة للمراقبين

أكد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه سيتم توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان وكذلك تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية لهم بالإضافة إلى الدقة فى أداء العمل وعدم التهاون.

كما شدد أيضاً على المتابعة المستمرة من مديرى الإدارات لحل أى مشكلة وقت حدوثها، موضحا أنه توقيع بروتوكول مع مديرية الأمن لحراسة المدارس وكذلك تأمين اوراق الأسئلة والإجابة أثناء نقلها من مركز التوزيع من وإلى اللجان.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس ومديرى الإدارات ورؤساء لجان الثانوية العامة ومسئولى مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة بقاعة الاحتفالات بمديرية التربية والتعليم بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، فى حضور درويش حيدر مدير عام التعليم، وعادل رفاعى مدير إدارة الامتحانات، حيث تم تسليم المراقبين عدداً من أجهزة الكشف عن الإلكترونيات والأجهزة المحمولة.

من ناحيته أشار عزت بيومى وكيل المديرية، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 16 استراحة ( 9 رجال و7 سيدات) بجميع الإدارات وتزويدها بالأثاث ومراوح التهوية والتأكد من التهوية الجيدة وتأمين الكهرباء والاتفاق مع التموين لتوفير الخبز للاستراحات، لافتاً إلى أن غرفة العمليات سوف تعمل طوال اليوم لتلقى أى شكاوى أو ملاحظات خلال الامتحانات توقيع بروتوكول تعاون مع الكهرباء لعدم انقطاع الكهرباء خلال أداء الطلاب للامتحان، بالإضافة إلى توزيع تليفونات قيادات المديرية على رؤساء اللجان.

يذكرأن 12ألفا و200 طالب وطالبة فى 34 لجنة موزعة على الإدارات السبع ( 11 إدارة بنى سويف ــ 5 الواسطى ـــ 4 الفشن ـــ 4 أهناسيا ــ 4 ببا ـــ 3 ناصر ــ 3 سمسطا ) سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل.