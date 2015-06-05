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الحضري: لم أعد أهتم بمنتخب مصر نهائيا

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الحضري: لم أعد أهتم بمنتخب مصر نهائيا الحضري: لم أعد أهتم بمنتخب مصر نهائيا

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي إنه لم يعد يهتم بمتابعة أخبار منتخب مصر ولا متابعة مباريات .

الحضري غاب عن منتخب مصر طوال الفترة السابقة واستمر غيابه عن قائمة المنتخب الأخيرة التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر. (طالع التفاصيل)

ولم يبدي الحضري أي رد فعل تجاه استمرار استبعاده مبررا ذلك إنه "لا يعد يهتم بأمر المنتخب".

وقال الحضري: "في السابق كنت أحزن لاستبعادي ولكن الآن لم أعد أهتم نهائيا".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (الملاعب اليوم) "لم أعد أهتم بالمنتخب ولا أعرف من أنضم للمعسكر ومن لم ينضم. لم يعد من اهتماماتي. أركز فقط مع الإسماعيلي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أعرف متى سيلعب المنتخب ومتى سيلعب ومع من سيلعب. ليست مهتما".

وأتم "لا أريد الحديث عن استبعادي ولكن في مصر التقييم يكون بعامل السن على عكس أوروبا".

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فيديو اليوم السابع

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