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بالصور.. حملة لإزالة المخالفات والتعديات على شواطئ الإسكندرية

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بالصور.. حملة لإزالة المخالفات والتعديات على شواطئ الإسكندرية بالصور.. حملة لإزالة المخالفات والتعديات على شواطئ الإسكندرية
شن اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه وفد من شرطة المرافق وإشغال الطريق حملة لإزالة جميع المخالفات على الممرات المخالفة للقانون، وذلك من منطقة سيدى جابر حتى الشاطبى.

كما تم إزالة التعديات الموجودة من قبل البلطجية على شاطئ الشاطبى والمؤجر لشركة كازينو كافيه صاحبة مشروع تطوير كازينو الشاطبى والشاطئ المجاور له، وذلك حفاظا على أرواح الرواد والمصطافين، كما تم مصادرة المعدات الخاصة بهم وتسليم الشاطئ للشركة المستأجرة لحمايته لحين الانتهاء من مشروع تطوير كازينو الشاطبى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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