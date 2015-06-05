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تقرير: السرطان يتسبب فى وفاة الرجال أكثر من أمراض القلب

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تقرير: السرطان يتسبب فى وفاة الرجال أكثر من أمراض القلب تقرير: السرطان يتسبب فى وفاة الرجال أكثر من أمراض القلب
كشفت تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن السرطان يتسبب فى حدوث معدلات وفاة أكبر بين الرجال بشكل يفوق أمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وأشار الباحثون أن الأورام السرطانية أصبحت المسبب الأول للوفاة بين الرجال للمرة الأولى منذ عام 1960، حيث تبلغ حالياً معدلات الوفاة بالأمراض السرطانية 29% من إجمالى نسب الوفيات، مقارنة بنسبة 28% لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن أمراض القلب والأوعية الدموية ظلت كما هى المسبب الأول للوفاة بين السيدات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Heart"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر يونيو الجارى، وأشرف على الأبحاث علماء بريطانيون، واعتمدوا على التقرير الرسمى التى تصدره الشئون الصحية البريطانية، والذى يحمل اسم "إحصائيات أمراض القلب والأوعية الدموية لعام 2014".

جدير بالذكر أن إحدى الدراسات التى نشرت خلال شهر مايو الماضى بدورية "JAMA Oncology" قد كشفت أن السمنة والسجائر هى السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.

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