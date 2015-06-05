خل التفاح يساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم

منذ زمن طويل عرف الإنسان فوائد استخدام الخل لتضميد الجراح، وحديثا يوصف الخل كعلاج لكل شىء بداية من اضطرابات المعدة وحتى التخلص من قشرة الرأس.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن خل التفاح يمكن أن يساعد فى الحفاظ على الصحة، وله فوائد عديدة، ابرزها الحفاظ على مستوى السكر فى الدم منضبط.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن خل التفاح يخفض مستويات السكر فى الدم، ووجدت الدراسة التى نشرت فى دورية رعاية مرضى السكرى فى عام 2004 أن شرب خل التفاح بعد تناول وجبة الإفطار عالية من الكربوهيدرات تخفض مستويات السكر فى الدم بنسبة 34 فى المئة فى المرضى الذين يعانون من مقدمات السكرى، وبنسبة 19 فى المئة فى أولئك الذين لديهم داء السكرى من النوع 2.

وهناك دراسة أجريت عام 2007، نشرت أيضا فى رعاية مرضى السكرى، وجدت أن تناول ملعقتين من خل التفاح قبل النوم تخفض مستويات السكر فى الصباح بنسبة تصل إلى 6 فى المئة.

واكتشف باحثون إيطاليون أن تناول خل التفاح مع وجبات الطعام يخفض مستويات السكر فى الدم بنسبة 30 فى المئة.

وأضاف الخبراء أن المزيد من البحوث التى أجريت مؤخرا، توضح أن تناول الخل قبل الوجبة يمكن أن يساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم وتقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز والأنسولين، والدهون الثلاثية بعد الأكل.