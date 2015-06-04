عبدربه منصور هادي يلتقي سفير مصر لدى اليمن

التقى عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمني اليوم بالرياض سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن يوسف الشرقاوي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الاوضاع الإقليمية والدولية وتطورات المشهد السياسي في اليمن .

وعبر الرئيس عن شكره لمصر حكومة وشعبا على وقوفهم الى جانب اليمن في مختلف المراحل ودعمهم للعملية السياسية والشرعية الدستورية في اليمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 .

من جانبه اكد السفير المصري يوسف الشرقاوي وقوف مصر الى جانب اليمن واحداً موحداً أمناً ومستقراً بشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

وقال ان مصر تتابع الاوضاع في اليمن عن كثب وتدعو كافة القوى السياسية الالتفاف حول الشرعية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية من اجل الخروج برؤية موحدة تخرج اليمن من ازمته الراهنة الى وضع اكثر امان واستقرار .