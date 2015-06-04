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السيسى يختتم زيارته إلى برلين بلقاء الإعلام الالماني ويتوجه للمجر

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السيسى يختتم زيارته إلى برلين بلقاء الإعلام الالماني ويتوجه للمجر السيسى يختتم زيارته إلى برلين بلقاء الإعلام الالماني ويتوجه للمجر

الرئيس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في برلين غداء العمل الذي أقامته تكريماً لسيادته مؤسسة “كوربر” البحثية الألمانية، وهي كبرى المؤسسات البحثية الالمانية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات السياسية المرموقة وعدد من المفكرين البارزين والشخصيات العامة.

وصرح السفير- علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تعقيباً على استفسارات الحاضرين، استعرض – الرئيس تطورات الأوضاع على الساحتين السياسية والاقتصادية في ، منوهاً إلى الاجراءات التي تتخذها الدولة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التحول الديمقراطى، وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات واستعادة التدفق السياحي إلى مصر.

كما استعرض السيسى تطورات الأوضاع الاقليمية، والتي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فضلاً عن التطورات الجارية في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، والجهود الجارية لمكافحة الارهاب، فضلاً عن تداعيات التدهور الامني في بعض دول المنطقة على أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختتم زيارته إلى برلين بحوار صحفي أدلى به سيادته لصحيفة “فرانكفورتر ألجامين”، التي تعد إحدى كبريات الصحف الألمانية. وتلا ذلك لقاء تليفزيوني أجراه – الرئيس مع التليفزيون الرسمي الألماني، وقد تناول السيسى في لقائه مع الإعلاميين مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والاقليمية ، فضلاً عن استعراض التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وعقب ذلك توجه الرئيس السيسى إلى مطار تيجل العسكري متوجهاً إلى المجر ليبدأ زيارة دولة تستهدف تدعيم أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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