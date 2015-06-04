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بالصور..محافظ المنوفية يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بإستاد شبين الكوم

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بالصور..محافظ المنوفية يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بإستاد شبين الكوم بالصور..محافظ المنوفية يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بإستاد شبين الكوم

محافظ المنوفية أثناء إفتتاحه المعرض

إفتتح الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مساء اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمنوفية، والمقام على أرض إستاد شبين الكوم الرياضي فى الفترة من 4 حتى 13 يونية الجارى، وذلك في إطار إحتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي.
> رافقه خلال الإفتتاح اللواء أسامة فرج سكرتيرعام المحافظة والدكتور هيثم الحاج على نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب وسامى الحنفي مدير مديرية الثقافة بالمنوفية وعدد من الكتاب والشخصيات العامة.
> تفقد المحافظ ومرافقيه أقسام المعرض المختلفة والتى تضم أركان للكتب فى شتى المعارف والعلوم بأسعار مخفضة، حيث يشارك فى المعرض الهيئة العامة للكتاب والعديد من كبرى دور النشر وأقسام للصناعات الحرفية التى أشتهرت بها محافظة المنوفية منها السير ما والصدف والسجاد اليدوى .
> وإستمع المحافظ لشرح حول أقسام المعرض من نائب رئيس الهيئة العامه للكتاب، والذي أوضح ان الهيئة قامت بإعادة طباعة الكتب التراثية بأسعار مخفضة فى متناول الجميع إسهاماً منها فى نشر الثقافة والمعرفة بين جميع فئات الشعب المصرى كما تفقد المحافظ ركن كتب الطفل والمسرح، كما قامت فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة بتقديم فقرات فنية على هامش المعرض .

كما ستقام على هامش المعرض عدد من الأمسيات والندوات الثقافية بحضور رواد الثقافه بالمنوفية.
> وأكد محافظ المنوفية خلال جولته فى أقسام المعرض على دعمه للثقافة تصل إلى الجمهور بأقل تكلفة وفى سهولة ويسر، وأكد على ضرورة الحرص والإهتمام بالأطفال والشباب، مطالباً الجميع بالتسلح بالعلم والثقافة، فبهما تبنى الحضارات وتتقدم الشعوب .

 

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