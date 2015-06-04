نوال السعداوى: ثلث العالم "مثليين" وتغيرت القوانين ليتزوجوا من نفس جنسهم

قالت نوال السعداوى، الكاتبة والناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إن قضية "المثليين" كبيرة وسياسية وأخلاقية، لأن ثلث العالم "مثليين"، لدرجة أنه تم تغيير القوانين فى أمريكا وأوروبا حتى تناسب "المثليين"، وتغيرت قوانين الزواج بإباحة زواج الرجل والرجل.

وأضافت "السعداوى" فى حوارها مع الإعلامية هند فرحات ببرنامج "حد يفهمنا" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن ذلك ليس سببه التربية ولكن هناك صدمات فى الحياة، قائلة: "معظم من أتونى فى العيادة من مثليين كانت المرأة تتعرض لصدمة فى رجل "دنىء" مما جعلها تكره الصنف كله وكذلك بالنسبة للرجل، فلا بد أن نفهم أسباب ذلك ولا ندين ذلك".

واعتبرت السعداوى، أن ظاهرة "المثليين" ليست ظاهرة مرضية ولكن لها أسباب، حيث إن المثليين طبيعيون ويوجد منهم عباقرة- حسب تعبيرها.

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