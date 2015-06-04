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نوال السعداوى: حرية الإبداع مهمة ولا توجد ثوابت

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نوال السعداوى: حرية الإبداع مهمة ولا توجد ثوابت نوال السعداوى: حرية الإبداع مهمة ولا توجد ثوابت
أرجعت نوال السعداوى الكاتبة والناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، عدم حصولها على جوائز أدبية فى بسبب وقوف الحكومات المصرية المتعاقبة ضدها، موضحة "جميع من حصلوا على جوائز من الدولة مشيوا مع ، والنظام طبقى أبوى عنصرى، والسائد أن هناك تناقضا بين الحكومات وشعوبها".

وأضافت "السعداوى" فى حوارها مع الإعلامية هند فرحات ببرنامج "حد يفهمنا" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الخميس، أن "الروح والجسد والعقل شىء واحد، وحرية الإبداع مهمة جداً ولا توجد ثوابت، والإسلام فيه الرق، والعبودية والرق سقطت من جميع الديانات بما فيها الإسلام".

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مصر 365

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