نوال السعداوى: حرية الإبداع مهمة ولا توجد ثوابت

أرجعت نوال السعداوى الكاتبة والناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، عدم حصولها على جوائز أدبية فى مصر بسبب وقوف الحكومات المصرية المتعاقبة ضدها، موضحة "جميع من حصلوا على جوائز من الدولة مشيوا مع الحكومة ، والنظام طبقى أبوى عنصرى، والسائد أن هناك تناقضا بين الحكومات وشعوبها".

وأضافت "السعداوى" فى حوارها مع الإعلامية هند فرحات ببرنامج "حد يفهمنا" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الخميس، أن "الروح والجسد والعقل شىء واحد، وحرية الإبداع مهمة جداً ولا توجد ثوابت، والإسلام فيه الرق، والعبودية والرق سقطت من جميع الديانات بما فيها الإسلام".