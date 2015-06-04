نقابة المحامين: قضية محامى المطرية كريم حمدى مستثناة من قرار إضراب السبت

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن محكمة الجنايات ستنظر بعد غد السبت، أولى جلسات محاكمة ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بقتل وتعذيب المحامى كريم حمدى داخل ديوان قسم شرطة المطرية.

وأضاف "عثمان" فى بيان له اليوم، أن هذه القضية مستثناة من قرار النقابة العامة للمحامين بتنظيم إضراب عام بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية ضد تجاوزات الشرطة مع المحامين والمواطنين، واحتجاجا على اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بدمياط على زميلهم المحامى.

وأكد "عثمان" أن كل هيئة الدفاع المشكلة من مجلس النقابة العامة ونقابة شمال القاهرة الفرعية وعدد من المحامين ستحضر هذه الجلسة، وعلى رأسها النقيب العام سامح عاشور، ومستعدة للمرافعة فيها، باعتبار أن هذه القضية لا تمس المحامين فقط، وإنما متعلقة بإرساء دعائم دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أيا كان لونه السياسى.