محامى حبيب العادلى: موكلى لن يمارس أى عمل عام وسيعتكف فى منزله

قال الدكتور محمد الجندى، محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إن موكله لن يمارس الحياة السياسية أو يشغل عملا عاما خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيعتكف فى منزله مع أسرته فقط ، وذكر قائلا: "الشائعات كتيرة إنه مستشار أمنى مش عارف لمين.. كل هذه شائعات ولن يعمل مع الدولة أو القطاع الخاص ولن يعمل لأى جهة وسيعتكف لأسرته فقط".

وأضاف "الجندى" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:"الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أبلغنى أثناء لقاء جمعنى معه خلال المحاكمات أنه عانى الأمرين من اليهود فى استعادة طابا والشريط الحدودى، وذكر الجندى: "قال لى إن اليهود ماطلوا فى تسليم طابا فقام مهددا أنه سيلجأ إلى التحكيم الدولى ويطالب بأم الرشراش ميناء إيلات الآن وهو أرض مصرية تحتلها إسرائيل إلى الآن ولكن الرئيس لم يطالب بذلك نظراً لعدم امتلاك الخرائط التى تدل على ذلك".

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