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محافظ الدقهلية يأمر بتوفير حضانات لـ6 توائم وضعتهم سيدة ويزورهم بالمستشفى

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محافظ الدقهلية يأمر بتوفير حضانات لـ6 توائم وضعتهم سيدة ويزورهم بالمستشفى محافظ الدقهلية يأمر بتوفير حضانات لـ6 توائم وضعتهم سيدة ويزورهم بالمستشفى
أمر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بتوفير عدد 6 حضانات لستة توائم وضعتهم رانيا مصطفى محمد عبد المطلب من عزبة الدلالة بمركز تمى الإمديد، ربة منزل، ومتزوجة من عوض حمودة عوض، عامل يومية، وقد وضعتهم الأم فى حملها فى الشهر السابع، وذلك بمستشفى جامعة المنصورة.

يشار إلى أن والد الأم مصطفى محمد عبد المطلب توجه لديوان عام المحافظة والتقى هناء عبد العزيز، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، وعرض شكواه عن حاجة التوائم الستة إلى حضانات وبعرض الأمر على المحافظ وجه على الفور للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل مديرية الصحة بسرعة توفير الحضانات اللازمة للتوائم الستة.

كما وجه المحافظ عصام برهام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة صرف إعانة مالية فورية لأسرة التوائم الستة وعمل بحث اجتماعى للأسرة لدراسة مدى إمكانية مساعدة الأسرة لمجابهة ظروف الحياة المعيشية وكذا توفير معاش للابنة الكبرى أخت التوائم الستة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ورافق محافظ الدقهلية هناء عبد العزيز، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، بزيارة للتوائم الستة ووالدتهم واطمأن من الفريق الطبى المتابع لحالتها الصحية وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية لهم ولوالدتهم.

كما أمر ببحث مدى إمكانية توفير رأس ماشية للأسرة من الماشية المهداة من السيد رئيس الجمهورية (منحة إماراتية) للأسر المستحقة والأولى بالرعاية وفقًا للبحث الاجتماعى الذى يجرى فى هذا الشأن ويتم توزيع رؤوس الماشية من خلال جمعية دار الأورمان، وسيتم توزيع حصة المحافظة من هذه الرؤوس قبل حلول شهر رمضان.

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مصر 365