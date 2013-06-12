مؤتمر للقوى الثورية بمدن القناة استعدادًا لمظاهرات 30 يوليو

دعت القوى الثورية والحزبية والسياسية وجبهات الانقاذ وحملة تمرد

بمنطقة القناة الشعب المصري إلى التظاهر والاعتصام بالميادين

حتى إسقاط النظام فى 30يونيو .

وأكدت فى اجتماع حاشد لها بمقر حزب المؤتمر بالإسماعيلية حضره محمود العلايلى القيادي

بجبهة الإنقاذ ومحب دوس ومى وهبة القيايدن بحملة تمرد أن النظام الحاكم فقد شرعيته ولم يحقق

أى من أهداف الثورة وسعى لترسيخ ديكتاتورية جديدة ومارس القمع والحبس ضد الثوار .

وحذرت القوى من الصدام مطالبة الجيش والشرطة بتحمل مسئولياتهما فى حماية المتظاهرين

السلميين، كما حذرت النظام الحاكم ومناصريه من الجماعات والتظيمات أو أنصارهم داخل مصر

أو المتحالفين معها من المساس بالثوار أو التعرض للمتظاهرين السلميين .

واتفق الحضور على تنظيم المظاهرات بالمحافظات الثلاثة بجانب مظاهرات العاصمة حتى تكون

المظاهرات فى كل ربوع مصر تكرار لمشهد ثورة يناير.