السيسى يختتم زيارته لبرلين بلقاء مؤسسة كوربر ‎‏وحوار للتليفزيون الألمانى

بعثة برلين: دندراوى الهوارى- محمد الدسوقى رشدى- محمد الجالى – أسماء مصطفى- ناجى عباس

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بمقر إقامته فى برلين غداء العمل الذى أقامته تكريمًا له مؤسسة "كوربر" البحثية الألمانية، وهى كبرى المؤسسات البحثية الألمانية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات السياسية المرموقة وعدد من المفكرين البارزين والشخصيات العامة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تعقيبًا على استفسارات الحاضرين، استعرض الرئيس تطورات الأوضاع على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر، منوهًا بالإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التحول الديمقراطى، وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات واستعادة التدفق السياحى إلى مصر.

وأشار الرئيس، إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والتى جاء فى مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن التطورات الجارية فى عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، والجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تداعيات التدهور الأمنى فى بعض دول المنطقة على أمن واستقرار منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اختتم زيارته إلى برلين بحوار صحفى أدلى به لصحيفة "فرانكفورتر ألجامين"، التى تعد إحدى كبريات الصحف الألمانية.

تلى ذلك لقاء تليفزيونى أجراه الرئيس مع التليفزيون الرسمى الألمانى، وتناول فى لقائه الإعلاميين مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية، فضلاً عن استعراض التقدم الذى يتم إحرازه على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وعقب ذلك توجه الرئيس إلى مطار تيجل العسكرى متوجهاً إلى المجر ليبدأ زيارة دولة تستهدف تدعيم أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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