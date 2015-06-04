خلى بالك لو لاحظت تغيير فى لون عينك.. ممكن يكون بسبب مرض

فى بعض الأحيان قد تحدث تغيرات مفاجئة فى لون العينين، وهو ما يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض العضوية التى تصيب الجسم أو العينين كالتهابات القزحية أو أمراض الجهاز العصبى السمبثاوى.

يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون، إن هناك بعض الأمراض العضوية التى تصيب الجسم، ينتج عنها تغيير فى لون العين، ومنها ما يكون نتيجة لوجود عيب خلقى أو استخدام بعض القطرات المعالجة للمياه الزرقاء، لأنها تسبب اختلافا فى لون العين إذا وضعت فى عين دون الأخرى، مما يحدث ترسيب للخلايا الملونة فى القرنية.

ويتابع أنه من الأمراض التى قد تحدث تغييرا فى لون العين عند الإصابة بها، إلتهابات القزحية الناتجة عن فيروس الهربس، فينتج عنها تغير لون العين إلى الفاتح، كما أن أمراض الجهاز العصبى السمبثاوى، كضعفه فى الطفولة تجعل لون العين فاتحا.

لذا يوصى د. عصام الطوخى أنه لابد من الانتباه للون العينين، وفى حالة وجود أى تغيير، يجب استشارة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب المؤدى إلى تغير لون العين وتلقى العلاج المناسب على حسب المرض، أما بالنسبة لمن يعانون من هذه الأمراض التى تم ذكرها فمن الضرورى إجراء فحص دورى على العين كل 3 شهور للتأكد من صحة وسلامة العين.